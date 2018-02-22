Минфину РК поручили окончательно решить проблемные вопросы госзакупок

Заместитель Премьер-Министра РК Ерболат Досаев просит ускорить внесение поправки в законодательство о госзакупках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы, связанные с организацией государственных закупок. Министерство финансов проделало большую плодотворную работу по созданию единой площадки по автоматизации процессов. Но у нас остался вопрос, связанный с изменениями и дополнениями в закон о государственных закупках. Необходимо ускорить его прохождение сначала в Мажилисе, а потом в Сенате, потому что от этого зависят многие вопросы, которые оказались на стыке, вы знаете о них. Потому что акимы постоянно этот вопрос поднимают, сегодня это вопрос внедрения двухэтапного конкурса, то есть предквалификация и дальше конкурсы по ценам. Эта работа пока у нас осталась нереализованной», - сказал Ерболат Досаев на расширенном заседании коллегии Министерства финансов РК.

Вместе с тем он отметил необходимость уделения особого внимания в 2018 году решению проблемных вопросов в сфере госзакупа.

«Те или иные вопросы, которые поднимались на расширенном заседании, когда акимы говорят - мы не виноваты, а виноват Комитет государственных закупок. Бахыт Турлыханович (Султанов) свою позицию выразил, что действительно были задержки по согласованию. Но на самом деле у нас пока, к сожалению, гармонизированной, синхронизированной работы с местными исполнительными органами нет. Госзакупки - это одна из самых коррупциогенных зон, про которую все время говорят. Сделать их прозрачными и ясными, это в первую очередь задача Комитета государственных закупок Министерства финансов РК. Поэтому в 2018 году должно быть уделено особое внимание решению вопросов накопившихся в системе госзакупок и их окончательному решению», - подчеркнул Ерболат Досаев.

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