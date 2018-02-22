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О борьбе с выводом денег за рубеж рассказал Данияр Акишев

22 февраля 2018, 13:12

Для нас важно, чтобы вывод не был связан с финансированием терроризма.

Глава Нацбанка РК Данияр Акишев на онлайн-конференции озвучил позицию по борьбе с отмыванием денег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Успех в борьбе с обналичиванием и выводом капитала за рубеж, по словам Д. Акишева, будет заключаться не в прямом запрете, хотя рассмотрение такой возможностей идет.

«Трансграничные операции не всегда позволяют администрировать запреты и выполнять (их). Надеемся на координацию и взаимодействие органов, которые обладают информацией о потоках. Это Комитет госдоходов, Минфин и сам Нацбанк. Как только будет эффективное взаимодействие в сфере обмена информацией, опытом, информацией в части движения средств, будем успешны в сфере борьбы с выводом средств»,- сказал Данияр Акишев.

Он отметил, что «комплексный план приняли совместно с госорганами, который направлен на борьбу с выводом денег, есть прямые ограничения по открытию счетов в иностранных банках, обмен информацией о подозрительных операциях». «План доступен. Но для нас важно, чтобы вывод не был связан с финансированием терроризма», - сказал Данияр Акишев.

Фото: mdmonthly.com

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