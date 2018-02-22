Глава НБ РК рассказал, кто может досрочно снять пенсионные накопления

В Казахстане насчитывается до 4 тысяч вкладчиков, которые могли бы досрочно снять свои накопления.

Вопрос досрочного снятия пенсионных накоплений на сегодняшний день обсуждается с Правительством РК и бизнес-сообществом в рамках предложений Национального банка по реформированию системы управления пенсионными активами граждан.

Об этом рассказал председатель НБ РК Данияр Акишев, отвечая на вопросы казахстанцев во время онлайн-конференции, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

«Предполагается, что данная опция будет предоставлена вкладчикам, имеющим сверхдостаточные пенсионные накопления, которые позволят сохранить в пенсионном фонде достаточную сумму для обеспечения стабильного дохода в нетрудоспособном возрасте», - заявил Д. Акишев.

Он отметил, что по предварительным расчетам в Казахстане насчитывается до 4 тысяч вкладчиков, которые могли бы воспользоваться опцией по досрочному снятию пенсионных накоплений через заключение договоров пенсионного аннуитета с компаниями по страхованию жизни.

Фото: visasam.ru

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