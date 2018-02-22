Казахстанец предложил Акишеву купить у него золотой слиток
Глава Нацбанка посоветовал обратиться в компании, которые занимаются аффинированием золота.
Казахстанец поинтересовался у Акишева, сможет ли он сдать слиток золота, выпущенный не Национальным Банком, сообщает Zakon.kz.
По словам Акишева, ситуация нестандартная. Если речь идет о слитке, происхождение которого неизвестно, то владельцу стоит обратиться в компании, которые занимаются аффинированием золота.
"Мы его приобрести не можем", - ответил Данияр Акишев.
Все новости по теме читайте здесь.
Фото: ufakt.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.