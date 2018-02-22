Казахстанец предложил Акишеву купить у него золотой слиток

Глава Нацбанка посоветовал обратиться в компании, которые занимаются аффинированием золота.

Казахстанец поинтересовался у Акишева, сможет ли он сдать слиток золота, выпущенный не Национальным Банком, сообщает Zakon.kz.

По словам Акишева, ситуация нестандартная. Если речь идет о слитке, происхождение которого неизвестно, то владельцу стоит обратиться в компании, которые занимаются аффинированием золота.

"Мы его приобрести не можем", - ответил Данияр Акишев.

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Фото: ufakt.ru.