В Уральске из-за церковной свечи погибла женщина

По словам хозяйки квартиры, утром ее мама зажгла свечу и через некоторое время в квартире начался пожар.

Пожар произошел в квартире в микрорайоне Кунаева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По словам хозяйки квартиры, утром ее мама зажгла свечу и через некоторое время в квартире начался пожар.

"Мама пошла молиться и, видимо, обронила свечку. Я сама вызвала пожарных. К сожалению, мою 84-летнюю маму спасти не удалось, она умерла", - рассказала дочь погибшей.

Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома сильное задымление, поступило в 8.27.

"На месте работают 35 человек личного состава и 11 единиц техники, а также пожарные расчеты", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что из-за сильного задымления были эвакуированы жильцы дома.

Другие подробности произошедшего выясняются.