В Алматы пропала женщина с болезнью Альцгеймера

11 февраля женщина вышла из дома в районе Нижней пятилетки и исчезла.

В Алматы уже 10 дней ищут без вести пропавшую Веру Печенкину, страдающую от болезни Альцгеймера, передает Zakon.kz.

11 февраля в 15.30 час. Вера Печенкина, 01.07.1954 г.р., в районе Нижней Пятилетки вышла из дома в неизвестном направлении и пропала.

Была одета в зеленое платье, сапоги чёрные, полушубок темно бордовый, шапку серая. Коротко подстрижена, глаза зеленые. У женщины болезнь Альцгеймера.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба обратиться по телефону 8 707 259 23 30 Наталья.