Молодая мама с двумя детьми пропала в Актюбинской области
Детям 6 и 7 лет.
Актюбинские полицейские разыскивают без вести пропавших жителей области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.
Байганинский отдел полиции разыскивает без вести пропавшую Жумашову Женисгул Комекбаевну, 09.05.1991 г.р., жительницу села Каражар Байганинского района, которая ушла из дома в неизвестном направлении с двумя несовершеннолетними детьми: Жарылгап Жасканат Галымжанович, 17.09.2010 г.р. и Жарылгап Жулдыз Галымжановна, 04.01.2012 г.р.
"Лиц, знающих о местонахождении без вести пропавших либо располагающих иными сведениями, просим сообщить по телефонам: 102, 8 (71345) 22-1-74, 22-1-83, сот.тел. 87021773179, по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, село Караукелди, ул. Конаева №38 (Байганинский районный отдел полиции), либо по телефонам 936-225, 936-232, 8/776/5466666", - обратились в полиции.
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