Установлен владелец сумки, вызвавшей переполох у Дома министерств
Полицейские по камерам видеонаблюдения установили владельца сумки.
Полицейские по камерам видеонаблюдения центра оперативного управления ДВД установили владельца сумки, который оставил ее на пересечении проспекта Мәңгілік ел и улицы Достык, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как поясняет 28-летний мужчина, оставил сумку вдоль проезжей части, чтобы потом вернуться после парковки автомобиля. Также системами камер видеонаблюдения зарегистрировано нарушение Правил дорожного движения, где данный водитель привлечен к административной ответственности по статьям 594 (нарушение правил проезда перекрестка или пересечение проезжей части дороги) и 595 (нарушение маневрирования)», - рассказали в пресс-службе ДВД.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили Дом министерств из-за подозрительной клетчатой китайской сумки. Для проверки на место происшествия были незамедлительно отправлены специалисты, в ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено.
Фото: mvd.gov.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.