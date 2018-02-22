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Установлен владелец сумки, вызвавшей переполох у Дома министерств

22 февраля 2018, 14:02

Полицейские по камерам видеонаблюдения установили владельца сумки.

Полицейские по камерам видеонаблюдения центра оперативного управления ДВД установили владельца сумки, который оставил ее на пересечении проспекта Мәңгілік ел и улицы Достык, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как поясняет 28-летний мужчина, оставил сумку вдоль проезжей части, чтобы потом вернуться после парковки автомобиля. Также системами камер видеонаблюдения зарегистрировано нарушение Правил дорожного движения, где данный водитель привлечен к административной ответственности по статьям 594 (нарушение правил проезда перекрестка или пересечение проезжей части дороги) и 595 (нарушение маневрирования)», - рассказали в пресс-службе ДВД.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции оцепили Дом министерств из-за подозрительной клетчатой китайской сумки. Для проверки на место происшествия были незамедлительно отправлены специалисты, в ходе проверки ничего подозрительного не обнаружено.

Фото: mvd.gov.kz


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