Внедорожник Rolls-Royce Cullinan получит выдвигающиеся кресла

Британская компания Rolls-Royce опубликовала первые интригующие изображения новейшего внедорожника Cullinan, который получит самые необычные задние сиденья в своём сегменте – кресла будут выдвигаться из багажника транспортного средства.

В компании рассказали, что инновационный подход превратит автомобиль Rolls-Royce Cullinan в «просмотровый зал». «Выдвижные задние кресла всегда обеспечат лучшие места в первом ряду для наблюдения, например, за природой или играющими детьми».

Помимо задних выдвижных кожаных кресел новый роскошный внедорожник Rolls-Royce Cullinan также получит небольшой выдвигающийся столик. Все элементы будут автоматически выдвигаться наружу из специального отсека в багажнике автомобиля после нажатия специальной кнопки.

В свою очередь, дверца багажного отделения будет исполнять роль небольшого навеса, который будет прикрывать людей от солнца. В настоящий момент неясно, войдут ли такие сиденья в базовое оснащение внедорожника Rolls-Royce Cullinan или же они будут предлагаться в качестве опции.

Напомним, новейший флагманский внедорожник Rolls-Royce Cullinan будет построен на такой же платформе, что и 4-дверная модель «Фантом». Известно, что новинку предложат в обычной и удлинённой версии. В моторном отсеке автомобиля расположится 6,75-литровый мотор V12 (571 л.с.). Трансмиссия – 8-диапазонный «автомат».

Via livecars