Криптовалюта не представляет никакой ценности - Д.Акишев

Данияр Акишев предупредил казахстанцев об опасности вложения средств в криптовалюты, сообщает Zakon.kz.

«Я сам неоднократно говорил о своем отношении к криптовалютам. И это не только моя позиция. Это та позиция, которая озвучена многими. Криптовалюта не представляет никакой ценности, не имеет реальной стоимости, и обязательств каких-либо лиц. Полное и эффективное регулирование рынка криптовалют невозможно, так как он имеет трансграничный характер. То есть, вы можете работать находясь в Казахстане, но вся природа этих операции будет происходить за рубежом, соответственно никакой возможности регулировать этот процесс со стороны национального регулятора не будет. Они существуют вне рамок юрисдикции отдельных стран», - сказал он на пресс-конференции.

Глава финрегулятора порекомендовал казахстанцам не вкладывать деньги в криптовалюту, из-за высокого риска потери вложенных средств.

«Никаких гарантий сохранности вложенных средств нет. Мы надеемся на сознательных граждан и адекватную оценку с их стороны. Понятно, что тот информационный ажиотаж связанный с криптовалютами, с изменением их стоимости, привел к тому, что они часто рассматриваются как инструмент для инвестиций, с целью повышения своего благосостояния», - отметил он.

Председатель Нацбанка также заявил, что к технологии блокчейн он относится полностью положительно.

«Технология распределенного реестра, позволяющая повысить прозрачность введения любых реестров, баз данных и принимаемых решений только приветствуется», - сказал он.

«На наш взгляд, ситуация в этой сфере диктует необходимость ужесточения требований к использованию криптовалют. Считаем целесообразным введение законодательных ограничений на проведение операций с криптовалютами в тенге, выражения стоимости товаров в криптовалюте, приема криптовалют в качестве средства платежа, исключение использования финансовой системы для обслуживания сделок с криптовалютами. В целом данные предложения были поддержаны Правительством. В настоящее время проводится работа по разработке соответствующих законодательных поправок», - заключил Д. Акишев.