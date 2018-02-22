Volvo представил V60 нового поколения

На специальном мероприятии в Стокгольме компания Volvo Cars официально презентовала универсал Volvo V60 нового поколения. Автомобиль, построенный на «тележке» SPA, получил две гибридные модификации и расширенный список продвинутых систем безопасности.

После предварительного анонса шведская компания Volvo Cars официально представила универсал Volvo V60 нового поколения. Мировая премьера конкурента BMW 3-Series Touring, Audi A4 Avant и Mercedes-Benz C-Class Estate состоится в рамках Международного Женевского автосалона 2018 года.

Первый показа нового универсала Volvo V60 2019 модельного года состоялся в рамках специального мероприятия в Стокгольме. Как и предполагалось, в основе нового универсала Volvo V60 лежит модульная платформа SPA (Scalable Product Platform).

Габаритная длина кузова «сарая» составляет 4 761 мм. Колёсная база – 2 872 мм. Таким образом, универсал Volvo V60 оказался на 117 мм длиннее внедорожника XC60, а его колёсная база растянута на 98 мм. Благодаря этому, шведская новинка претендует на звание самого просторного автомобиля в своём сегменте.

Что касается полезного пространства. Объем багажника универсала Volvo V60 нового поколения составляет 529 литров. Если же сложить все сиденья, то этот показатель увеличивается до 1 364 литров. Таким образом, в этом компоненте «швед» обыгрывает своих немецких конкурентов.

Кроме этого, у нового «сарая» Volvo V60 2019 модельного года полностью преобразился дизайн экстерьера, в оформление которого использовано больше острых граней и линий. Точеный силуэт модели также может увеличить потребительский интерес к автомобилю.

Что касается технического оснащения. Для нового универсала Volvo V60 предусмотрены дизельные моторы D3 и D4 (135 и 165 сил), а также бензиновые силовые агрегаты T5 и T6 (225 и 275 сил). помимо этого, согласно стратегии электрификации модельного ряда, для новинки будет доступно две гибридные модификации T6 (340 л.с.) и T8 (390 л.с.). Для машины также доступен полный привод AWD.

Как рассказали представители шведского бренда, в арсенале нового универсала Volvo V60 2019 модельного года значиться улучшенная система предотвращения столкновений City Safety с функцией автоматического экстренного торможения. Представители бренда отмечают, что это единственная в мире система, которая способна различить пешеходов, велосипедистов и крупных животных.

Помимо этого, для автомобиля доступна обновлённая система полуавтономного управления Pilot Assist, которая отвечает за маневрирование, ускорение и торможение на скоростях до 130 км/ч. В компании подчёркивают, что улучшение этой системы позволило добиться лучшего прохождения поворотов.

Помимо этого, в список оснащение нового шведского универсала Volvo V60 входит ещё ряд продвинутых систем безопасности и помощи водителю, включая систему предотвращения съезда с дороги, систему контроля выезда на встречную полосу, систему предупреждения о транспортных средствах, двигающихся в поперечном направлении.

Будущие владельцы нового универсала Volvo V60 2019 модельного года смогут воспользоваться сервисом подписки Care by Volvo. То есть, подписчикам нет нужды оплачивать за машины всю сумму целиком, поскольку можно просто ежемесячно вносить абонентскую плату.

Как сообщают наши европейские коллеги, универсал Volvo V60 нового поколения будет доступен по минимальной цене от £31 810 в Великобритании.

Via livecars