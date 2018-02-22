Минфин РК будет придерживаться более жестких подходов при формировании бюджета
Бахыт Султанов обозначил задачи на предстоящий период.
Министр финансов РК Бахыт Султанов обозначил задачи, стоящие перед ведомством на предстоящий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«При формировании проекта бюджета на следующие годы нам необходимо применять более жесткие подходы в части соблюдения лимита при корреляции с показателем результативности и эффективности. Перед нами поставлена задача по дальнейшему внедрению бюджетирования, ориентированного на результаты», - сказал Бахыт Султанов, подводя итоги расширенного заседания коллегии ведомства.
Как отметил глава Минфина, в этом вопросе совместно с Министерством национальной экономики необходимо провести работу по более четкому разграничению и в то же время координации между собой системы стратегического и бюджетного планирования.
«Во-вторых, необходимо продолжить работу по обеспечению открытости и подотчетности бюджета с учетом замечаний, в том числе и общественного совета. Здесь упор мы должны делать на цифровизацию финансов в соответствие с приоритетами, указанными в Послании Главы государства. В-третьих, мы должны в этом году завершить основную часть второй волны приватизации. Нам все технические проблемы здесь очень быстро надо решить», - добавил Бахыт Султанов.
Фото: YouTube
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