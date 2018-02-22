"Руки-базуки" сменил еще один образ и стал похож на певицу Настю Приходько
Сходство прославившегося пятигорца с украинской исполнительницей отметили пользователи соцсетей.
Житель Пятигорска Кирилл Терешин, прославившийся благодаря своим раздувшимся из-за синтола конечностям, продолжил преображение. Теперь "руки-базуки" (такое прозвище получил молодой человек) намерен превратиться в девушку. Свой снимок в новом образе Терешин опубликовал в соцсети "ВКонтакте", пишет Life.ru.
Поклонники неоднозначно встретили новую модификацию Кирилла. Некоторые заявили, что всегда подозревали нетрадиционную ориентацию молодого человека, а этим фото, уверены они, он сам всё подтвердил.
Другие отмечали сходство Кирилла с украинской исполнительницей Анастасией Приходько и даже начали прочить ему музыкальную карьеру.
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