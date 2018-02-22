Об онлайн-страховании рассказал глава Нацбанка

Председатель Национального банка РК Данияр Акишев рассказал о вводе онлайн-страхования в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По его словам, законопроект находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

«Закон который существует сейчас не позволяет страховым компаниям предоставлять весь перечень и спектр своих услуг через интернет каналы, потому что есть достаточно жесткие нормы в части идентификации лиц и так далее. Проанализировав всю ситуацию в последние два года мы работали в этом направлении, обсуждали со страховым сектором, результатом стал законопроект, который находится на рассмотрении в Мажилисе, который как раз предполагает введение онлайн-страхования», - проинформировал глава Нацбанка.

По его словам, страхователи получат возможность заключать договоры страхования в электронной форме через интернет-ресурсы страховых компаний, то есть без посещения офиса или участия агента, а также обращаться онлайн за получением страховых выплат.

«Будет обеспечена обратная связь с клиентом в режиме 24/7. За счет снижения операционных расходов страховых компаний, исключения услуг страховых агентов, снизится стоимость страховых продуктов для населения и бизнеса», - сказал Д. Акишев.

Он также привел пример других стран.

«В Великобритании 70% жителей получают страховку через интернет. У нас пока стремится к нулю. поэтому у нас есть потенциал для развития. Мы надеемся что эту ситуацию исправим и доступность услуг для населения и минимизация тарифов произойдет достаточно быстро», - заключил он.