Инженеры Microsoft разработали VR-трость для слепых

Специалисты редмондского IT-гиганта смогли адаптировать виртуальную реальность для слепых и слабовидящих. Теперь люди, имеющие серьёзные дефекты зрения, смогут воспользоваться специальной VR-тростью, чтобы воссоздать в виртуальной реальности незнакомую дорогу и потренироваться в её прохождении без риска для здоровья и психики, сообщает hi-news.ru.

Система состоит из пояса, на котором крепится длинный металлический стержень, удерживающий саму трость, трекера и VR-шлема HTC Vive. Пользователь действует как обычно, при движении ощупывая VR-тростью помещение. В момент, когда она натыкается на виртуальный объект, встроенные в трость вибромоторы начинают вибрировать, имитируя столкновение с объектом, сигнализируя пользователю о том, что нужно остановиться. При этом наушники гарнитуры воспроизводят соответствующий характеристикам предмета звук, например, глухой удар о металлический бак или стук, характерный для столкновения с деревянной мебелью. Кроме того, система симулирует и другие ощущения. Пользователь чувствует, что идёт по ковру или плитке, может почувствовать, что впереди находится небольшое препятствие, например бордюр.

Сейчас система имеет сложности с симуляцией стен. Подобные препятствия можно нащупать с помощью VR-трости, но нужные звуки гарнитура передаёт с трудом, вызывая определённые сложности. Тем не менее уже сейчас система может помочь слабовидящим и слепым людям изучить новый маршрут, не подвергаясь опасности и стрессу. Разработчики уже протестировали VR-трость на людях. Восемь из десяти участников смогли без особых проблем сориентироваться в виртуальной реальности уже после десяти минут использования гаджета.