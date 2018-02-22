В Казахстане завершается этап внедрения Еврокодов в строительстве

Это необходимо для внедрения и применения инновационных технологий и современных материалов.

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Бейбут Шаханов рассказал о внедрении современных технологий в строительстве и коммунальном секторе в рамках реализации пятого направления Послания главы государства, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы Кабмина primeminister.kz.

Как отметил Бейбут Шаханов, в Послании предусмотрено применение новых методов строительства и иных подходов в проектировании. В данном направлении завершается этап внедрения Еврокодов и совершенствования нормативной базы, что позволит устранить барьеры для иностранных инвесторов и обеспечит более высокую надежность и безопасность зданий. Это также необходимо для внедрения и применения инновационных технологий и современных материалов.

«Мы внедряем БИМ-технологии (прим. – информационная модель здания (building information modeling), которые позволят управлять строительным объектом на всех его жизненных этапах: проектирование, строительство и эксплуатация. Здесь, хочу отметить, что одним из преимуществ данного новшества является применение энергоэффективного проектирования, то есть на стадии проектирования мы уже будем знать эксплуатационные затраты объекта», — сказал Бейбут Шаханов.

В настоящее время в рамках цифровизации строительной отрасли предусмотрен 100%-ный электронный прием проектно-сметной документации при прохождении экспертизы.

«Мы предусматриваем один из принципиально новых подходов в планировании городской застройки, который заключается введении единого архитектурного стиля при разработке проекта детальной планировки городов. Это позволит эффективно планировать, застраивать города и оптимизировать бизнес-процессы при разрешительных процедурах», — заверил Бейбут Шаханов.

Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ Бейбут Шаханов также рассказал о реализации программы жилищного строительства «Нұрлы жер», со стартом которой сдано в эксплуатацию рекордные 11,2 млн м2 жилья, более 100,8 тыс. семей получили возможность улучшить свои жилищные условия.

По словам выступающего, такие показатели достигнуты в результате реализации жилищной политики, с привлечением всех возможных инструментов, в том числе системы жилищных сбережений, субсидированной ипотеки и займов БВУ, сделавшая жилье доступным для широких слоев населения.

«Данные механизмы дали свой положительный эффект и привели к увеличению выдачи кредитов частными банками на 24,7% (прим. – с 73 до 91 млрд тенге). Оживление банковского сектора приведет к повышению ежегодного объема выдачи кредитов до 380 млрд тенге и доли вкладчиков “Жилстройсбербанка” к экономическому активному населению до 12%. В целом за последние десять лет обеспеченность жильем на одного жителя выросла на 30% и достигла 21,6 м2. В Послании главы государства поставлена задача довести данный показатель в 2030 году до 30 кв. м», — отметил Бейбут Шаханов.

Фото: allmoldova.com