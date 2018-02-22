5 лет спустя: как сейчас выглядят "подземки", пугавшие раньше алматинцев

Мы решили посетить те же переходы, о которых писали раньше, чтобы посмотреть, изменилось ли там что-то.

Пять лет назад портал Zakon.kz размещал фоторепортаж с наиболее страшными алматинскими подземными пешеходными переходами, вид которых, мягко говоря, удручал. Жуткий запах, отсутствие освещения, горы мусора, шприцы и прочие "красоты" отпугивали алматинцев от этих переходов.

Спустя 5 лет мы решили посетить те же переходы, о которых писали раньше, чтобы посмотреть, изменилось ли там что-то. Как выглядели "подземки" несколько лет назад можно посмотреть здесь. Фотографии нынешнего состояния переходов размещены в том же порядке. Отметим, что состояние переходов немного улучшилось по сравнению с пятилетней давностью. Видно, что за чистотой в них более или менее следят, периодически реставрируют. Но, к сожалению, по прежнему в "подземках" проблема с освещением. Так же как и с наличием урн, в связи с чем люди продолжают мусорить, бросая отходы жизнедеятельности в ливневые стоки или утрамбовывая их в отверстия на стенах.

«Подземка» на Абая-Муканова

Розыбакиева - Райымбека

Рыскулова - Жансугурова

Данный подземный переход выглядел наиболее удручающе. Сейчас его вид менее пугает, но очевидно, что есть куда стремиться.

Рыскулова - Крылова

Толе би - Муратбаева

Пять лет назад в эту "подземку" попасть не удалось, так как она была закрыта. Сейчас переход открыт. Более того, до недавнего времени он выглядел очень даже прилично, потому что находился в аренде у частного лица. Как удалось узнать, мужчина за свой счет вычистил переход, сделал там ремонт, поменял освещение, установил насос для откачки воды, и установил бутики, мини-кафе. На входы в переход установили двери, поэтому внутри было темно. Но недавно арендатору было отказано в аренде, и пришлось все убирать. Поэтому вскоре этот переход либо снова закроют, либо он приобретет неприглядный вид.