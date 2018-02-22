Тимур Бекмамбетов поставит оперу «Турандот» к 20-летию Астаны

К 20-летию Астаны в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий запланирован международный фестиваль «Астана - голос мира». Об этом сообщил директор департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК Алмаз Нуразхан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий будет организован международный фестиваль «Астана - голос мира» с участием 500 артистов пяти континентов и известных мировых солистов», - сказал А.Нуразхан на брифинге Службы центральных коммуникаций в «Казмедиацентре».

По его словам, с июня по сентябрь возобновит работу Национально-культурный комплекс «Этноаул», на территории которого будет организовано театрально-цирковое шоу «Школа трапеции», «Алпамыс».

«Единый формат юбилею задаст масштабный международный проект «Парад столиц» с участием ведущих творческих коллективов и организаций, популярных артистов и прославленных спортсменов из 20 стран. В рамках проекта состоится грандиозная совместная постановка «Астана Оперы» и Пекинской национальной оперы «Турандот» Джузеппе Пуччини под руководством всемирно известного режиссера Тимура Бекмамбетова», - отметил А.Нуразхан.

Всего, как сообщил директор департамента, в рамках исполнения поручений Главы государства о презентации казахстанской культуры в глобальном мире, Министерством сформирована единая культурная программа масштабных зрелищных мероприятий мирового уровня, включающая свыше 100 уникальных проектов. Среди них такие, как: постановка французско-канадского мюзикла «Нотр Дам де Пари» театром «Астана Мюзикл» совместно с авторами Рикардо Коччанте и Люком Пламондоном; второй Международный фестиваль балетного искусства «Евразиан Данц Фестиваль»; второй Всемирный театральный фестиваль «Астана» и другие.

Также будут организованы международные фестивали современной этнической музыки и танца «The Spirit of the Dance», кочевой культуры «Nomad Way», юмора и разговорного жанра «Astana Azil Stars Fest» и «Бауржан Fest», фестиваль «Астана 2018 - читающая столица Евразии», Всемирный конгресс чтения, выставка документальных книг и редких фондов «20 мировых библиотек в Астане», Форум детских писателей.

Фото: 24СМИ