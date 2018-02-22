Вопросы гуманизации уголовного законодательства обсуждены на Координационном совете в Генпрокуратуре

В Генеральной прокуратуре на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью обсуждены вопросы расширения сферы применения мер пресечения и наказаний, альтернативных содержанию под стражей и лишению свободы, а также снижению репрессивности уголовного законодательства.

Актуальность рассмотрения вопроса обусловлена реализацией Послания Главы государства в части дальнейшей гуманизации правоохранительной деятельности.

В мероприятии приняли участие Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами, Председатель Верховного Суда Жакип Асанов, Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Владимир Жумаканов, заместитель руководителя Администрации Президента Талгат Донаков и члены Координационного совета.

Обсудив сложившуюся судебно-следственную практику, участники подчеркнули важность усиления межведомственного взаимодействия и выработали комплекс мер, направленных на дальнейшую гуманизацию правоохранительной деятельности, без снижения уровня защищенности и безопасности граждан.

Рассмотрена возможность расширения сферы применения альтернативных лишению свободы мер наказаний: введение общественных работ за преступления и ограничение свободы за отдельные экономические, должностные и имущественные деяния, а также уменьшения размеров штрафов и залога.

В ходе заседания внимание правоохранительных органов акцентировано на необходимости индивидуального подхода к вопросу избрания меры пресечения, с учетом совокупности обстоятельств, характеризующих подозреваемого и обвиняемого, а также соразмерности совершенному деянию.

В целях установления единообразного и широкого применения мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, Генеральным прокурором подготовлено Указание в адрес руководителей органов уголовного преследования и прокуроров областей.

По итогам Координационного совета выработан ряд конкретных рекомендаций.