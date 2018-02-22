Как в Казахстане реализуются проекты ГЧП в ЖКХ

Необходимо внедрять механизмы ГЧП только в коммерчески привлекательных секторах отрасли по рентабельным проектам с генерированием прибыли.

Сегодня на пресс-конференции в пресс-центре правительства РК председатель правления АО «КазЦентр ЖКХ» Нурсултан Джиенбаев рассказал о развитии принципа государственно-частного партнерства в модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

Главой Государства в Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» поставлена задача по модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе ГЧП.

Как отметил Нурсултан Джиенбаев, в 2017 году во исполнение Послания Главы государства Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИР РК совместно с «КазЦентром ЖКХ» была активизирована работа по внедрению ГЧП в инфраструктурно-жилищный комплекс Казахстана. Был сформирован Перечень пилотных проектов ГЧП из всех регионов (32 проекта). Среди них — реконструкция и строительство очистных сооружений города Капчагай Алматинской области, строительство опреснительного завода в селе Курык Мангистауской области, строительство канализационно-очистных сооружений города Астаны и передача в доверительное управление государственного коммунального предприятия «Қызылорда Су Жүйесі».

В секторе полным ходом идет процесс коммерциализации, а привлечение в сектор внебюджетных средств через механизм ГЧП является особенно актуальным.

Вместе с тем Нурсултан Джиенбаев подчеркнул, что, учитывая важное социальное и стратегическое значение объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, необходимо внедрять механизмы ГЧП только в коммерчески привлекательных секторах отрасли по рентабельным проектам с генерированием прибыли.

«В последнее время Правительством принят ряд мер по повышению инвестиционной привлекательности сектора. Совершенствуется тарифное регулирование, внедряется возвратное финансирование», — сказал Нурсултан Джиенбаев.

В настоящее время «КазЦентром ЖКХ» совместно с МНЭ РК в целях выработки стратегии по вопросам модернизации инфраструктуры на основе ГЧП проводится работа по актуализации информации о статусе реализуемых проектов и проблемах их подготовки.

Нурсултан Джиенбаев отметил, что в соответствии с законодательством РК все вопросы инициирования, подготовки экспертизы реализации проектов ГЧП относятся к компетенции акиматов. В данной работе, по мнению руководителя КазЦентра ЖКХ, необходимо усилить принимаемые местными исполнительными органами меры. В частности, по сопровождению проектов ГЧП.

В заключение были озвучены предложения «КазЦентра ЖКХ» по развитию государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. Так, ведомство предлагает координацию процессов внедрения ГЧП в отрасль, создание единого оператора отрасли, основными функциями которого будут внесение изменений в законодательство РК, связанное с дальнейшим реформированием сектора ЖКХ, разработка типовой документации по проектам ГЧП в сектор, формирование базы данных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры для потенциальных инвесторов и мониторинг реализации проектов ГЧП.

При этом Нурсултан Джиенбаев подчеркнул, что «КазЦентр ЖКХ» готов оказать методологическую поддержку проектов ГЧП и представлять консультации по всем вопросам подготовки и реализации проектов.

Фото: primeminister.kz.