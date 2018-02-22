Skoda рассказала о новинках Женевского автосалона 2018 года

Чешская компания Skoda официально анонсировала новинки, которые будут публично представлены в рамках Женевского автосалона 2018 года.

Автосалон в Женеве-2018 станет местом премьеры «заряженной» модели Skoda Octavia RS 245 с опциональным пакетом Challenge Plus Package. Помимо этого, компания представит флагман Skoda Superb, оснащённый бензиновым двигателем 2.0 TSI (268 л.с.) и цифровой приборной панелью. Этот силовой агрегат также рассчитан для моделей Octavia и Kodiaq.

«Заряженная» Skoda Octavia RS 245 Challenge Plus Package получила ассортимент эксклюзивных дизайнерских решений внутри и снаружи. Кроме этого, уже в базовой версии такой автомобиль получает расширенный список стандартного оснащения. Фото машины компания пока не опубликовала.

Кроме этого, как стало известно ранее, Skoda Octavia теперь будет доступна с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, которая была впервые показана на компактном кроссе Karoq. Мало того, сообщается, что такая опция будет доступна для моделей Kodiaq и Superb.

Флагманская модель Skoda Superb, как уже отмечалось, получила новый 2,0-литровый двигатель TSI мощностью 268 лошадиных сил. Этот мотор будет сочетаться с 7-диапазонной трансмиссией с двойным сцеплением. Пока неясно, будет ли такая модификация автомобиля доступна с системой полного привода.

Помимо этого в рамках Женевского автосалона 2018 года чешская компания Skoda покажет широкой публике обновлённую модель Fabia, роскошный внедорожник Kodiaq L&K и концепт Vision X Concept, по мотивам которого в ближайшем будущем будет построен новый маленький внедорожник.

Via livecars