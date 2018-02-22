Актюбинец заразился бешенством после укуса кошки

10 февраля в больницу с диагнозом "бешенство" попал 49 летний житель села Курылыс Кызылжарского сельского округа. На двух улицах села объявлен карантин, сообщает корреспондент Bnews.kz.

Жителя села Курылыс Кызылжарского сельского округа заразила бешенством домашняя кошка. Как выяснилось, мужчина не знал о том, что кошка больна, а когда животное его укусило, он не обратил внимания. Однако через некоторое время царапина воспалилась и мужчина, почувствовав недомогание, обратился к врачам.

Больного госпитализировали с подозрением на бешенство, а кошку, которая вела себя неадекватно, выловили и отправили на обследование. В ветеринарной клинике кошка умерла.

Бешенство подтвердилось у хозяина питомца, в связи с чем в посёлке Курылыс Кызылжарского округа начали проводить карантинные мероприятия. Две улицы Сарсенбаева и Бимуратова, где обитала погибшая от бешенства кошка, изолировали от других. Полицейские следят даже за тем, чтобы опасные улицы не покидали животные. Ведется вакцинация домашних животных, однако на дезинфекцию, которую необходимо проводить в целях недопущения дальнейшего распространения болезни и защиты людей и животных, денег не оказалось. Средства из бюджета только запросили. По словам медиков, на данный момент опасный диагноз ни у кого еще не выявили.

"Мужчине сделали укол против бешенства. Его состояние стабилизировалось. В данное время он отпущен домой, где будет находится под наблюдением медиков амбулаторно. Были обследованы люди, контактировавшие с пострадавшим. Это брат и сноха, которые проживают вместе. У них, а также у других жителей села бешенства не выявлено", - сообщила руководитель лечебно-профилактического отдела управления здравоохранения Актюбинской области Асия Досжанова.

Это первый случай бешенства, выявленный в Актюбинской области с начала года. Стоит отметить, что прививка от бешенства является обязательной для домашних животных – кошек и собак, поскольку предусмотреть и предотвратить встречу питомца с дикой лисой достаточно сложно, даже в городских условиях.

Фото: Localvet