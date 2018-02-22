В Ингушетии чиновники устроили драку с поножовщиной

Драка, произошедшая между чиновниками в Назрановском районе Ингушетии, завершилась ножевым ранением главы администрации села Плиево его заместителем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Вечером в среду в селении Плиево произошел конфликт между главой администрации села и его заместителем, в который вмешались еще несколько человек. В результате драки, по предварительным данным, заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику", — сказал собеседник агентства.

По его данным, глава администрации был доставлен в больницу, сюда же доставили еще двух участников конфликта. "Один из них также получил ножевое ранение, а другой – телесные повреждения", — отметил источник.

По данному факту проводится расследование.

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