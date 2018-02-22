Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя (либо уполномоченного представителя: юридического лица по документу, подтверждающему полномочия; физического лица по нотариально заверенной доверенности):

1) к услугодателю:

документ удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

заявление о транзите отходов за подписью услугополучателя, заверенное печатью для юридических лиц (при его наличии), с указанием места проживания для физических лиц и местонахождения для юридических лиц и перечень прилагаемых документов;

копию контракта (договора) купли-продажи отходов или иного договора отчуждения между участниками внешнеторговой сделки;

копию договора между экспортером и производителем или импортером и потребителем товара в случае, если заявитель выступает посредником;

согласие в письменном виде компетентного органа государства, на территорию которого ввозятся отходы в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года «О присоединении Республики Казахстан к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением»;

копии контракта (договора) на перевозку и контракта между экспортером и лицом, отвечающим за удаление отходов, в котором оговаривается экологически безопасное использование этих отходов;

документ о перевозке отходов по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

2) для оформления заключения на трансграничную перевозку опасных отходов дополнительно необходимо представить следующие документы (на бумажном носителе):

копию страхового полиса по обязательному экологическому страхованию;

копия плана действий при чрезвычайных аварийных ситуациях;

паспорт опасных отходов;

уведомление о трансграничной перевозке опасных отходов (в 3 экземплярах) по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;

3) через портал:

электронная копия заявление о транзите отходов за подписью услугополучателя, заверенное печатью для юридических лиц (при его наличии), с указанием места проживания для физических лиц и местонахождения для юридических лиц и перечень прилагаемых документов;

электронная копия контракта (договора) купли-продажи отходов или иного договора отчуждения между участниками внешнеторговой сделки;

электронная копия договора между экспортером и производителем или импортером и потребителем товара в случае, если заявитель выступает посредником;

электронная копия согласия в письменном виде компетентного органа государства, на территорию которого ввозятся отходы в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года «О присоединении Республики Казахстан к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением»;

электронная копия контракта (договора) на перевозку и контракта между экспортером и лицом, отвечающим за удаление отходов, в котором оговаривается экологически безопасное использование этих отходов;

электронная копия документа о перевозке отходов по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственной услуги;

4) для оформления заключения на трансграничную перевозку опасных отходов дополнительно необходимо представить следующие документы:

электронная копия страхового полиса по обязательному экологическому страхованию;

электронная копия плана действий при чрезвычайных аварийных ситуациях;

электронная копия паспорта опасных отходов;

электронная копия уведомление о трансграничной перевозке опасных отходов (в 3 экземплярах) по форме согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз «электронного правительства».

Истребование от услугополучателей документов, которые могут быть получены из информационных систем, не допускается.

При подаче услугополучателем необходимых документов:

услугополучателю - выдается расписка о приеме заявления с указанием номера и даты приема заявления;

через портал - в «личном кабинете» услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги.

Выдача результата оказания государственной услуги осуществляется на основании расписки о приеме заявления и (или) при предъявлении документа удостоверяющего личность услугополучателя (либо уполномоченного представителя: юридического лица по документу, подтверждающему полномочия; физического лица по нотариально заверенной доверенности).

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.