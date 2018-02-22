Что будут делать с самозанятыми в СКО рассказала министр труда

Министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова с рабочим визитом посетила Северо-Казахстанскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководитель профильного ведомства ознакомилась с ходом реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, адресной социальной помощи нового формата, а также провела совещание с акимами районов и Петропавловска, руководителями отделов занятости и социальных программ, директорами центров занятости населения по вопросу реализации дорожной карты по формализации самозанятого населения.

К слову, эта тема стала ключевой в рабочей поездке министра Мадины Абылкасымовой.

Напомним, в минувшем году в ходе подготовки к внедрению ОСМС была проведена сверка статусов всего населения страны в базах данных. В результате, определен социальный статус 13,2 млн человек. В ходе подворового обхода удалось формализовать статусы еще 3 млн. человек, из них порядка 130 тысяч приходится на Северо-Казахстанскую область.

Отметив особую актуальность данного вопроса, министр акцентировала внимание собравшихся на двух категориях самозанятых, по которым будет вестись основная работа.

«Первая группа – это неформально самозанятые, то есть незарегистрированные индивидуальные предприниматели и наемные работники, работающие без заключения трудовых договоров. В вашей области более 39 тысяч таких граждан. И если по этой категории формализация будет проводиться на центральном уровне – будет предусмотрена упрощенная регистрация, налоговые стимулы, расширение инструментов микрокредитования, то по второй группе самозанятых необходимо принятие конкретных практических мер по содействию занятости на местном уровне. В данном случае речь идет о непродуктивно самозанятых и незарегистрированных безработных. К слову, в СКО их более 36 тысяч человек» – рассказала министр труда Мадина Абылкасымова.

Вместе с тем, руководитель профильного ведомства поставила задачу перед руководством области на текущий год по вовлечению в продуктивную занятость 27,5 тысяч самозанятых и безработных.

О том, какие меры принимаются в рамках выполнения поставленных задач, доложил заместитель акима области Асхат Сакипкереев.

«На сегодня в регионе утверждены Дорожная карта по формализации самозанятых и комплексный план содействия их занятости. Реализация этих мер позволит вовлечь в продуктивную занятость более 13,3 тысяч безработных и 14 тысяч непродуктивно самозанятых» - отметил заместитель акима области.

Также в ходе совещания министром были озвучены результаты первого года реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

Так, мерами занятости по всей республике было охвачено более полумиллиона граждан. Постоянным трудоустройством обеспечено 300 тысяч безработных и самозанятых. Было выдано 7300 микрокредитов на сумму свыше 34 млрд. тенге. В результате порядка 4200 человек открыли собственное дело.

Министр дала положительную оценку реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в регионе, где достигнуты запланированные показатели по трудоустройству (4,3 тысячи безработных), обучению (2,8 тысяч человек), выдаче микрокредитов (432).

Вместе с тем, Мадина Абылкасымова отметила о необходимости усиления работы МИО в части переселения граждан из трудоизбыточных регионов.

«В регионе недостаточно проводится работа по трудоустройству переселенцев из южных регионов. В 2017 году было трудоустроено менее половины этой категории лиц трудоспособного возраста» - заключила министр, указав на имеющийся в регионе демографический дисбаланс, где процесс рождаемости составляет 13, 6 человек на 1000 населения.

В этой связи, перед акиматами области и акимами всех уровней была поставлена задача по максимальному обеспечению переселенцев рабочими местами и притока рабочей силы.

Также в ходе совещания были обсуждены вопросы социального обеспечения населения, социальной защиты инвалидов, а также вопросы защиты трудовых прав наемных работников, в том числе, своевременная выплата заработной платы.

Фото: alau.kz.