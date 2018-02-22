Неплательщиков алиментов начали арестовывать в Семее

В городе Семее отцов-неплательщиков алиментов судебные исполнители начали подвергать аресту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До сих пор неплательщики алиментов привлекались только к административному аресту на несколько суток, лишались водительских прав и права выезда за границу. Теперь в отношении отцов, уклоняющихся от уплаты алиментов, будут возбуждаться уголовные дела. С начала года по решению суда 10 отцов привлечены к уголовной ответственности, и еще 30 дел находятся на рассмотрении суда.

«На сегодняшний день в нашем офисе есть дела на 1 340 отцов-алиментщиков. Было 1 723. Благодаря проведенной работе 1 172 отца ежемесячно перечисляют алименты. Но еще 168 человек не платят. Общий объем задолженности составляет 129 миллионов 270 тысяч 574 тенге. Со всеми ведется работа. Теперь они будут привлекаться не к административной, а к уголовной ответственности. Могу также сообщить неплательщикам, что для них предусмотрены и штрафы. Поэтому выгоднее ежемесячно платить», - сказал частный судебный исполнитель Азанбек Бектасов.

Большинство неплательщиков оправдываются отсутствием постоянной работы. Поэтому специалисты трудоустраивают безработных отцов-алиментщиков через Центр занятости. Но есть и такие, кто отказывается от работы, ссылаясь на низкую заработную плату. С начала года 30 алиментщикам были даны направления в Центр занятости. Кроме того, по решению суда конфискуется имущество неплательщиков алиментов и продается на аукционе.

Автор: Шынар Галымбеккызы

Фото: inform.kz