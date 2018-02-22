Граждане Республики Казахстан, выехавшие за пределы Республики Казахстан по временным делам и изъявившие желание остаться там на постоянное место жительства, лично или их законные представители (родители, опекуны, попечители) представляют в загранучреждение для оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства следующие документы:

1) заявление-анкета по форме, согласно приложению 1 к Правилам;

2) удостоверение личности и копия паспорта гражданина Республики Казахстан, копия свидетельства о рождении детей, не достигших шестнадцатилетнего возраста.

В случае отсутствия, утери или истечения срока действия удостоверения личности или паспорта гражданина Республики Казахстан, заявителем представляется письменное объяснение в свободной форме.

В случае отсутствия, утери или истечения срока действия паспорта гражданина Республики Казахстан, заявителем одновременно с письменным объяснением представляются документы на изготовление паспорта гражданина Республики Казахстан, находящегося за границей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) при наличии обязательств перед членами семьи - получателями алиментов - соглашение об уплате алиментов, заключенное в порядке, предусмотренном главой 22 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» (далее - Кодекс), если на территории Республики Казахстан постоянно проживают члены семьи выезжающего, которым он по закону обязан предоставлять содержание. При недостижении соглашения выезжающим представляется решение суда об определении размера алиментов в твердой денежной сумме или единовременной выплате алиментов либо предоставлении определенного имущества в счет алиментов, или уплате алиментов иным способом, либо установлении факта отсутствия у выезжающего предусмотренных законом препятствий для выезда.

4) справка о снятии с воинского учета.

При отсутствии справки о снятии с воинского учета заявителем предоставляется оригинал военного билета (удостоверение о приписке к призывному участку) и заявление на выдачу справки о снятии с воинского учета и сдаче личного учетно-воинского документа, в связи с выездом за пределы Республики Казахстан на постоянное местожительства по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

В случае изъятия управлением (отделом) по делам обороны военного билета (удостоверения о приписке к призывному участку) заявителя, предоставляется расписка о принятии военного билета (удостоверения о приписке к призывному участку), выданная управлением (отделом) по делам обороны.

5) заключение органов опеки и попечительства Республики Казахстан об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста, при принятии решения о его выезде с родителями либо иными законными представителями;

6) при выезде на постоянное место жительства граждан Республики Казахстан, не достигших восемнадцати лет, совместно с одним из родителей (опекуном, попечителем) - нотариально заверенное согласие другого родителя, проживающего на территории Республики Казахстан. При отсутствии согласия выезд несовершеннолетнего может быть разрешен в судебном порядке;

7) копия документа, подтверждающего уплату консульского сбора.

Истребование от граждан других документов не допускается.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.