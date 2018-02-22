Спецслужбы Израиля помогли предотвратить теракт на борту самолета

Власти Израиля обнародовали детали крупной спецоперации, результатом которой стало предотвращение очередного теракта на борту воздушного судна в июле прошлого года. По их словам, трагедии удалось избежать благодаря действиям израильских спецслужб, передает NEWSru.com.

Они передали австралийским органам безопасности "уникальные разведданные, которые помогли предотвратить теракт, который готовился боевиками "Исламского государства"*, пишет NEWSru Israel со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израильские разведывательные службы предотвратили подрыв австралийского самолета, невообразимую бойню", - заявил в среду, 21 февраля, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Он добавил, что "это всего лишь один из десятков терактов, которые мы сорвали по всему миру".

СМИ отмечают, что речь идет о лайнере авиакомпании Etihad Airways, осуществлявшем рейс из Сиднея в Абу-Даби 15 июля 2017 года. Взрывное устройство, компоненты которого были переданы из Сирии в Турцию, а оттуда отправлены авиапочтой в Сидней, было замаскировано под мясорубку. Боевики также планировали отравить пассажиров ядовитым газом.

По подозрению в подготовке теракта были арестованы несколько уроженцев Ливана. В числе задержанных двое братьев - 49-летний Халед Хайат и 32-летний Махмуд Хайат, передает BBC. Они были арестованы в Сиднее по обвинению в "подготовке или планировании террористического нападения". Reuters со ссылкой на австралийскую полицию сообщает, что один из братьев ничего не знал о готовившейся атаке: его брат подложил бомбу ему в багаж.

Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон подтвердил, что Израиль принял "непосредственное" участие в раскрытии заговора террористов. "Самолет Etihad был близок к тому, чтобы взорваться в небе, что повлекло бы сотни человеческих жертв. Мы очень благодарны за помощь, оказанную Израилем в этом деле", - сказал Даттон местной радиостанции 2GB.

Помимо Израиля информацию о готовившемся теракте Австралии также предоставил Ливан. Так, министр внутренних дел Ливана заявил, что Бейрут в течение нескольких месяцев следил за террористами и сотрудничал с австралийскими властями, чтобы предотвратить нападение.

СМИ отмечают, что замысел террористов удалось предотвратить благодаря действиям израильского подразделения 8200. Оно входит в Управление военной разведки Армии обороны Израиля. Главное направление его деятельности - сбор и декодирование радиоэлектронной информации.

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