Шпекбаев: В госорганах все еще есть хамство и грубость

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал на своей странице в Facebook о работе ведомства по трансформации мышления государственных служащих, передает Zakon.kz.



"Как вам известно, в стране реализуется программа духовной модернизации «Рухани Жаңғыру», в рамках которой агентство ведет проект «Өзгерістерді өзіңнен баста» («Начни изменения с себя»), нацеленный на трансформацию мышления госслужащих. В этой связи провел с коллективом «мозговой штурм» по применению новых подходов к изменению стереотипов восприятия казахстанских госслужащих", - рассказал он и поделился своими мыслями, вынесенными из этой встречи.

По его словам, модернизация сознания госслужащих, и в первую очередь руководителей, должна начинаться с развития soft skills (гибких навыков). Это очень ёмкое понятие. Но по сути, речь идет о способности слушать и слышать. Шпекбаев не сомневается, что высокий эмоциональный интеллект в скором будущем станет одним из ключевых критериев отбора на госслужбу.

"Банально, но госслужащие должны быть образцом правосознательности и соблюдения закона. И я даже не говорю об уголовной составляющей. Систематические нарушения ПДД, хамство и грубость, распитие спиртных напитков – все это еще имеет место в стенах госорганов. И ведь с этим явлением можно бороться без каких-либо силовых мер. Коллеги должны открыто говорить друг с другом о непринятии таких моделей поведения, а руководители – своим примером показывать и доказывать это. Великая сила слова может существенно улучшить ситуацию", - считает он.

Глава агентства отметил, что приходиться часто слышать, как все сложно устроено в государственной машине. Довольно распространенная точка зрения и в какой-то мере справедливая.

"Надо стремиться к здоровому рационализму. Как в работе, так и в жизни. Нам всем нужно учиться оптимизировать силы и время. И опять же, все начинается с мелочей: писать кратко, но емко; говорить лаконично, но доступно; работать с электронными документами вместо бумажных. Даже такой бытовой вопрос, как получение госуслуг, можно решать гораздо проще. Считаю, что госслужащие на своем примере должны показать преимущества получения услуг в формате e-gov. Кто, если не мы, должны быть в первую очередь заинтересованы в улучшении государственного сервиса!? P.S. Брейнсторм был проведен без галстуков, что станет нашей новой традицией", - подытожил он.

Фото: facebook.com/Alik.Shpekbaev

Екатерина Ионова