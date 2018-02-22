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BMW везёт в Женеву «заряженный» концепт M8 Gran Coupe

22 февраля 2018, 15:48

Как стало известно ранее, в рамках Женевского автосалона 2018 года баварская марка BMW планирует представить новый концепт, основанный на «заряженной» модели BMW M8.

Как отмечает ресурс, высокопроизводительная 4-дверная машина BMW M8 Gran Coupe Concept (BMW Concept M8 Grand Coupe) присоединиться к уже подтвержденным моделям BMW M8 Coupe и BMW M8 Convertible. Скорее всего, новый прототип будет рассекречен ещё до открытия грандиозного мотор-шоу.

Издание подчёркивает, что представленный в Женеве автомобиль BMW M8 Gran Coupe Concept (BMW Concept M8 Grand Coupe) является концептом. Предполагается, что прототип будет оснащён 4,4-литровым двигателем V8, отдача которого составит не менее 600 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступит новый 8-диапазонный «автомат». Ориентировочно, ускорение с 0 до 100 км/ч у новинки составит порядка трёх секунд.

Скорее всего, серийная версия 4-дверного «заряженного» BMW M8 Gran Coupeофициально дебютирует в конце 2019 – начале 2020 года. более подробная информация о новинке должна появиться в самое ближайшее время.

Via livecars


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