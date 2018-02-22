Кумар Аксакалов: СКО должна стать индустриально-аграрным регионом

В целом, в области отмечается положительная динамика развития, обеспечен рост показателей в промышленности (104,5%), в сельском хозяйстве (102,3%), в строительстве (104,5 %), в том числе в жилищном строительстве (121,2%).

Сегодня, в Петропавловске во дворце молодежи состоялась отчетная встреча акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова перед населением. В своем выступлении глава региона рассказал о результатах работы за прошлый год и перспективах на 2018 год.

В целом, в области отмечается положительная динамика развития, обеспечен рост показателей в промышленности (104,5%), в сельском хозяйстве (102,3%), в строительстве (104,5 %), в том числе в жилищном строительстве (121,2%).

Объем привлеченных инвестиции вырос на 11%. Выпуск продукции малого и среднего бизнеса вырос на 16%, что дало рост налоговых поступлений на 24%. Реальный рост валового регионального продукта в 2017 году ожидается на уровне 2,8 %, тогда как в 2016 году он составлял всего 0,8%.

В регионе построят 7 современных молочных комплексов

В аграрном секторе в прошлом году произвели продукции на 510 млрд. тенге. Приток инвестиции в отрасль составил 72,2 млрд. тенге или с ростом к уровню 2016 года на 26%. Если в целом по Казахстану в развитие сельского хозяйства привлечено 352,5 млрд. тенге, из них 20% на счету нашей области.

По поручению Главы Государства в регионе продолжается работа по диверсификации посевных площадей.

«Площадь масличных культур в прошлом году, доведена до 715 тыс. га, то есть с ростом на 40%, а в текущем году мы ставим амбициозную задачу увеличить площадь до 1 млн. га. Это обеспечит дополнительный прирост валовой продукции сельского хозяйства порядка 60-70 млрд. тенге», - сказал аким области.

В 2017 году сельхозформированиями области приобретено 1300 единиц техники на сумму 23,5 млрд. тенге. В текущем году планируется приобрести 1500 единиц на сумму 35 млрд. тенге.

Важным направлением также является животноводство. В прошлом году обеспечен рост поголовья всех видов. Это тенденция продолжится и в текущем году, будет приобретено 30 тыс КРС и 20 тыс МРС.

В 2017 году были созданы 4 молочно-товарные фермы. В текущем году планируется создать 7 молочных комплексов на 3200 голов, что даст дополнительно более 10 тыс. тонн молока. В 2017 году дополнительно 47 сел были охвачены закупом, процент охвата закупом молока составил 73% или 491 населенный пункт. В текущем году охват закупом молока будет доведен до 85 %.

Объем производства на заводах «ЗИКСТО» и «ПЗТМ» вырос в 2 раза

По итогам 2017 года сохранена положительная динамика развития и в промышленности региона. В прошлом году в промышленности произведено продукции на 223 млрд. тенге с ростом на 4,5%. Объем производства машиностроения за прошлый год вырос в 1,5 раза.

«Наибольшие темпы роста производства достигнуты АО «ЗИКСТО» и «ПЗТМ» в 2 раза. В текущем году необходимо довести портфель заказов машиностроительных предприятий до 50 млрд.тенге», - отметил глава региона.

В декабре 2017 года в Петропавловске открыта первая в области частная индустриальная зона, где запланировано реализация 14 проектов на сумму свыше 10 млрд.тенге. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию еще 8 производств в строительной индустрии, химической промышленности и сельхозмашиностроении.

300 млрд тг иностранных инвестиций будет привлечено в северный регион

По привлечению инвестиций средний республиканский показатель составляет 105,5%. Показатель СКО намного выше и равен 111,5%. Это позволило занять 4 место по темпам роста в стране. На 1 тенге бюджетных привлечено 4 тенге частных инвестиций.

Продвижение инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов является стратегическим приоритетом. Бизнесмены России, Китая, ОАЭ, Турции и Германии проявили интерес к нашему региону, увидев в нем выгодного партнера. На ближайшие 3 года намечена реализация и открытие 5 новых конкурентоспособных производств, что в совокупности принесет порядка 300 млрд. тенге инвестиций, обеспечит рабочими местами свыше 3 тыс. человек.

Таким образом, в ближайшие годы Северо-Казахстанская область из традиционно аграрного превратится в индустриально-аграрный регион.

«Учитывая потенциал и историю области, в наших силах стать индустриально-аграрным регионом», - отметил аким области.

В ходе отчета аким области Кумар Аксакалов ответил на вопросы 34 североказахстанцев. Вопросы в основном касались ремонта дорог, водообеспечения, здравохранения и образования. Глава региона дал конкретный ответ по каждому вопросу и заверил граждан о том, что все обращения будут на личном контроле.