Алматинские пассажиры жалуются на хамское поведение водителей общественного транспорта

В автобусном парке говорят, в день с жалобами обращаются от 10 до 20 недовольных пассажиров.

Горожане жалуются на хамство водителей автобусов, отказ выдавать билеты и несоблюдение элементарных правил дорожного движения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Видео "Деньги за проезд в карман" доступно и на YouTube. Причем, ролик примечателен не столько количеством просмотров, сколько комментариями. Алматинцы подтверждают, чуть ли не каждый день сталкиваются с подобным хамством. Вот уже другой день, другой пассажир, но тот же 38 маршрут и тот же кондуктор.

Герой первого ролика Геннадий вспоминает, сам был не рад, когда пошел требовать чек у водителя, потому как последний так был занят просьбой пассажира, что, видимо, напрочь забыл о руле. Но даже не это самое страшное.

"Эти деньги не доходят в бюджет "Грин Баса", соответственно, у автопарка нет возможности ремонтировать подвижной состав, закупать новые автобусы, затем все это всплывет на совещание и, соответственно, снова поставят вопрос о повышении тарифа для нас пассажиров. Поэтому по сути, деньги воруют не у "Грин баса", деньги воруют у нас, у рядовых пассажиров", - сказал Геннадий Миронов.

"Водителю объявлен выговор, то есть при повторении еще аналогичных случаев, водителю будет объявлен строгий выговор и если появится еще третий случай, то мы водителя уволим. Кондуктор больше не будет работать на этом маршруте. Каждый водитель имеет премиальную часть 15 тысяч тенге ежемесячно за культуру обслуживания, то есть этот водитель также будет наказан премией", - отметил директор филиала ТОО "GREEN BUS COMPANY" Баурджан Кулишев.

В данном парке говорят, в день с жалобами обращаются от 10 до 20 недовольных пассажиров. Самое жесткое наказание получают сотрудники, которые говорят по телефону, курят в салоне и хамят. К примеру, в 2016 году уволили 266 шоферов, в 2017-ом - 160. Это при том, что перевозчик испытывает острый дефицит кадров. На автобусах не хватает 15%, а на троллейбусах 20% водителей. Приезжие специалисты не хотят работать за 250 тысяч тенге в месяц. О повышении тарифа и речи нет. Это отметил и аким города на отчетной встрече. Градоначальник потребовал повышения качества перевозок. В компаниях зашевелились. Платить за проезд скоро можно будет зарплатной карточкой.

«Большинство людей имеют зарплатные карточки. Это будет привязанное приложение, то есть приложение будет привязано к СМС-билетированию, то есть это в каждом автобусе вы видите, они должны через месяц выпустить QR платежи, соответственно, когда вы будете видеть этот номер, будете заходить, проводить смартфоном и у вас будет автоматически со смартфона списываться платеж 80 тенге. С этих 80 тенге вам будет кэш-бэк возвращаться 5%, это около 4 тенге», - сказал директор филиала ТОО «GREEN BUS COMPANY» Баурджан Кулишев.

Воспользоваться выгодной акцией жители Алматы смогут уже с первого марта - мобильный оператор будет катать пассажиров за 1 тенге. А в общественном транспорте обновят объявления с номерами телефона компании-перевозчика, куда можно отправить жалобу.

Фото: vsn.com.ua