С 1 марта в Алматы и области будут действовать новые тарифы на электричество

Физлица, использующие электроэнергию для бытовых нужд, вправе подать заявление на применение тарифов дифференцированных в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

В Алматы и Алматинской области с 1 марта будет отменена дифференциация тарифов на электроэнергию по зонам суток для всех категорий потребителей, сообщает zakon.kz со ссылкой на общий центр обслуживания по связям с общественностью Алматинского энергокомплекса.

«Потребители, физические и юридические лица, рассчитывавшиеся ранее за потребленную электроэнергию по тарифам, дифференцированным по зонам суток, с 1 марта 2018 года оплачивают за потребленную электроэнергию по отпускному тарифу ТОО «АлматыЭнергоСбыт», - говорится в сообщении.

По информации ТОО «АлматыЭнергоСбыт», с 1 марта для потребителей города Алматы и Алматинского региона Алматинской области (Илийский, Талгарский, Карасайский, Енбекшиказахский, Жамбылский, Райымбекский, Уйгурский, Балхашский районы и город Капшагай) отпускной тариф на электрическую энергию составит 16,36 тенге за 1 кВтч без НДС (18,32 тенге за 1 кВтч с НДС 12%).

При этом, физлица, использующие электроэнергию для бытовых нужд, вправе подать заявление на применение тарифов дифференцированных в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

Тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электроэнергии составят:

тариф первого уровня - 14,87 тенге за 1 кВтч без НДС (16,65 тенге за 1 кВтч с НДС),

тариф второго уровня - 19,63 тенге за 1 кВтч без НДС (21,99 тенге за 1 кВтч с НДС),

тариф третьего уровня - 24,54 тенге за 1 кВтч без НДС (27,48 тенге за 1 кВтч с НДС).

Фото: r-storona.ru