«Спортинг» - «Астана»: ничья после первого тайма

На поле стадиона «Жозе Алваладе» в Лиссабоне завершился первый тайм ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Астаной».

Стартовые 45 минут игры прошли в обоюдных атаках, мяч побывал в воротах обоих команд. Исход первого тайма 1:1. На третей минуте счет открыл лиссабонский нападающий Бас Дост, к концу тайма на радость казахстанцев сравнял счет Марин Томасов.

Состав «Астаны»: Н. Эрич, Д Шомко, М. Аничич, Е Постников, И. Шитов, И. Маевский, А. Бейсебеков, Л. Кляйнхайслер, М. Томасов, П. Твумаси, Д. Деспотович.

Состав «Спортинга»: Р. Патрисиу, Ф Коэнтрау, А. Пинту, Р. Рибейру, Б. Фернандеш, С. Ристовски, Р. Батталья, Б. Руис, Ж. Матье, Б. Дост, Ж. Пальинья.