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27 млн тенге задолжали работникам предприятия Северного Казахстана

23 февраля 2018, 00:52

По данным Мадины Абылкасымовой, долги по заработной плате в 7 компаниях области

Предприятия Северного Казахстана задолжали своим работникам 27 миллионов тенге. Об этом заявила Министр труда и социальной защиты населения во время первой рабочей поездки в регион, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

По данным Мадины Абылкасымовой, долги по заработной плате в 7 компаниях области. В основном это обанкротившиеся фирмы. В общей сложности, дожидаются выплат свыше 140 человек. Также, по словам Абылкасымовой, в половине из действующих предприятий в этом году сократили соцвыплаты. Пенсионные взносы снизили в 40 крупных фирмах и в более 150 субъектах МСБ.

- Задолженность пяти предприятий банкротов в размере11 млн тенге и просроченная задолженность на двух предприятиях в размере 16 млн тенге. Это неработающие предприятия. На январь месяц из 499 предприятий области со штатной численностью более 50 работников порядка 40 процентов допустили снижение по оплате обязательных пенсионных взносов, - говорит министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова.

Фото: Городской Дозор


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