Испытания американской системы ПРО на Гавайях прошли неудачно

По данным CNN, военные США пытались с помощью запущенной с земли ракеты перехватить учебную цель, которая была выпущена с самолета.

Прошедшие в среду на Гавайских островах испытания американской системы противоракетной обороны завершились неудачно, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

По сведениям его источников, военные США пытались с помощью запущенной с земли ракеты перехватить учебную цель, которая была выпущена с самолета. В Пентагоне выясняют, что стало причиной неудачи.

В самом ведомстве подтвердили, что учения с применением противоракет SM-3 Block IIA ВМС США были проведены на Гавайях, но не уточнили, каким был итог. По утверждению CNN, в Пентагоне избегают представлять подробности, чтобы не нагнетать обстановку в связи с обострением отношений между США и КНДР.

В июне 2017 года специализированное издание Defense News сообщило, что ВМС США провели учения по перехвату баллистических ракет, которые также закончились неудачей. Тогда у берегов Гавайских островов была предпринята попытка перехвата учебной цели при помощи SM-3 Block IIA морского базирования. Эсминец John Paul Jones, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, не смог сбить запущенные с острова Кауаи баллистические ракеты средней дальности. Системы корабля зафиксировали ракеты и взяли их на прицел, однако осуществить перехват не смогли.

В конце мая 2017 года минобороны США сообщило, что американские ВС протестировали вооружения по нейтрализации межконтинентальных баллистических ракет противника, уничтожив учебную цель, запущенную в Тихом океане. Испытания были проведены впервые на фоне продолжающихся ракетных пусков в КНДР.

Фото: Defense News