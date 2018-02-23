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В ЮКО праздновали «Шабыт күні»

23 февраля 2018, 01:25

В здании областной Ассамблеи народа Казахстана представители различных этносов со всего региона приняли участие в выставке прикладного искусства.

В Южно-Казахстанской области в рамках празднования Дня благодарности прошло мероприятие под названием «Шабыт күні», сообщает МИА «Казинформ».

В этот день во всех городах и районах проходят выставки мастеров прикладного искусства, на которых выставлены творческие работы талантливых людей. Также в школах и колледжах организованы творческие конкурсы на тему «Казахстан - страна мира и согласия!».

В здании областной Ассамблеи народа Казахстана представители различных этносов со всего региона приняли участие в выставке прикладного искусства. На церемонии открытия выставки руководитель ГКП «Общественное согласие» Ербол Байконаков остановился на значении праздничных мероприятий, проводимых с 20 февраля до 1 марта.

Представитель узбекского этнокультурного объединения Икрамжан Рафиков рассказал, что на протяжении 15 лет занимается изготовлением и пропагандированием ювелирных изделий казахского народа.

«Древнее ювелирное искусство казахского народа тесно переплетается и развивается с жизнью народа, историей, с хозяйственной деятельностью. Каждое произведение имеет глубокий смысл. Через эти вещи будущие поколения смогут определить свою идентичность и обновить свое историческое сознание», - сказал мастер Рафиков.

Завтра с целью укрепления добрососедских отношений, в рамках дня «Почтение соседу», будут проведены различные мероприятия в селах региона.

Фото: sxodim.com


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