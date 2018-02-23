«Астана» вырвала ничью у «Спортинга» в матче Лиги Европы

В Лиссабоне на стадион «Жозе Алваладе» состоялся ответный матча 1/16 финала Лиги Европы между «Спортингом» и «Астаной». Игра завершилась со счетом 3:3, сообщает zakon.kz.

Первый опасный момент в матче создали казахстанские футболисты, организовав стремительную атаку на ворота соперника. Патрик Твумаси замкнул прострел Маевского и угодил в штангу ворот «Спортинга». Первая же атака хозяев поля открыла счет в матче.

На 3-й минуте игры получив точный навес с левого фланга в центр штрафной от Руис Доста Баса ударом головы отправил мяч с отскоком от газона в угол ворот Эрича.

После розыгрыша штрафного у ворот «Спортинга», возник шанс отыграться. Получив мяч, на удобной позиции Постников пробил в сторону ворот, но мимо цели.

Отыграться «Астане» все же удалось, но несколько позже. На 37-минуте после розыгрыша углового получив передачу и сыграв на добивание, Марин Томасов сравнял счет в игре.

В начале второго тайма, после розыгрыша штрафного Бруну Фернандеш с 30-ти метров точно пробил в стойку владений Эрича. Через 10 минут Фернандеш оформил дубль, увеличив в счёте превосходство лиссабонцев.



На 80-йминуте Патрик Твумаси сократил отставание, пробив слёта в ближнюю от себя девятку.



На последних секундах добавленного времени Дмитрий Шомко сравнял счет.

«Астана» достойно завершила еврокубковый сезон.

Напомним, первый матч команд завершился со счётом 3:1 в пользу «Спортинга».