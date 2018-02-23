В Алматы на Шевченко и Муканова столкнулись две машины

В результате ДТП пострадали 5 человек.

ЗАЗ Chance ехал по Муканова в северном направлении. Toyota Corolla по Шевченко в западном, сообщает корреспондент zakon.kz.

На данный момент непонятно, кто ехал на красный, а кто на зеленый, обе стороны утверждают, что правил не нарушали.

Машины столкнулись. От удара ЗАЗ Chance «перепрыгнув» Муканова врезался в дерево, а Toyota перевернулась.

Пострадали все. И водитель ЗАЗ Chance, и девушка за рулем Toyota, и три ее пассажира.

Кто виноват, выясняют сотрудники дорожной полиции.

Фото: zakon.kz