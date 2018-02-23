В этот раз уже не будет драмы с решением судей – Головкин о рематче

Как и первый бой, реванш пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) прокомментировал выбор место проведения реванша с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Как и первый бой, реванш пройдет на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

— Кажется правильным, что реванш возвращается на место преступления. Но в этот раз уже не будет драмы с решением судей. Я выиграл в первом бое и ушел с ринга чемпионом со всеми поясами. И я собираюсь победить и во втором бое. Это будет рекордный бой, золотая ночь для меня и T-Mobile Arena, — приводит слова Головкина BoxingInsider.com.

Первый бой прошел 16 сентября и завершился спорной ничьей. Многие люди из мира бокса убеждены, что победа должна была достаться Головкину.

Фото: SPORTS.KZ