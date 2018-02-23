22 февраля т. г. в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК состоялся брифинг «О налогообложении недропользователей».

В ходе брифинга Заместитель руководителя Специализированного управления Комитета государственных доходов Ш. Садыков рассказал об основных изменениях в налогообложении недропользователей, произошедших в связи с принятием нового Налогового кодекса.

При разработке нового Налогового кодекса руководствовались, в первую очередь, поручениями Главы государства, согласно которым необходимо активно проводить геологоразведку с целью обеспечения достаточного геологического прироста запасов полезных ископаемых, при этом сохранить стратегическое значение нефтегазового и горно-металлургического комплексов для устойчивости экономического роста.

Так, новым Налоговым кодексом предусмотрен ряд мер, улучшающих инвестиционный климат в сфере недропользования:

- отмена бонуса коммерческого обнаружения, отмена налога на сверхприбыль для горнорудного сектора, отмена платежа по возмещению исторических затрат для недропользователей, получивших лицензии в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;

- снижены ставки налога на добычу подземных ископаемых на олово и на подземные воды;

- введен альтернативный налог на недропользование.

Альтернативный налог на недропользование введен в целях стимулирования разработки морских и сверхглубоких месторождений углеводородного сырья и не является дополнительным, поскольку представляет собой возможность недропользователя альтернативным способом исполнять свои налоговые обязательства по ряду специальных платежей и налогов недропользователей. Путем введения альтернативного налога на недропользование налоговая нагрузка переносится на момент получения дохода, тем самым, стимулируя недропользователей увеличивать размер инвестиций.

Также в качестве дополнительных стимулов внесен ряд поправок в механизм исчисления корпоративного подоходного налога для недропользователей:

- недропользователю по УВС предоставлено право компенсировать, понесенные с 1 января 2018 года расходы на разведку за счет доходов от контрактов на добычу УВС путем отнесения на вычеты образуемой группы амортизируемых активов но не выше 25%. Норма будет действовать только при одновременном наличии контрактов на добычу и на разведку;

- урегулирован порядок переноса расходов при выделении части контрактной территории из контракта на разведку в контракт на добычу;

- при реализации нефти на экспорт, если на дату реализации мировая цена нефти ниже производственной себестоимости, доход будет определяться по фактической цене реализации.

Если сырой газ приобретается национальным оператором в рамках преимущественного права государства, то доход теперь определяется по фактической цене реализации, то есть вне зависимости от утвержденных цен.

Помимо отмены налогов и снижения ставок, с целью стимулирования недропользователей к скорейшему завершению разведки в рамках Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» вводится арендный платеж, который в новом Налоговом кодексе предусмотрен как плата за пользование земельными участками.

В целях стимулирования к быстрому переходу с этапа разведки к этапу добычи предусмотрена прогрессивная шкала ставок платы (от 15 до 60), выраженных в месячном расчетном показателе (МРП), которые применяются в зависимости от количества лет срока действия лицензии на разведку. По лицензиям на добычу ставка фиксированная - 450 МРП.

Наряду с описанными нововведениями, в новый Налоговый кодекс внесен ряд изменений, как сопряженных с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», так и правоприменительной практикой прошлых лет.

Так, установлены новые ставки подписного бонуса для лицензий и участков недр, разделенных на блоки. Существенно пересмотрен порядок исчисления налога на сверхприбыль. Актуализирован перечень общераспространенных полезных ископаемых и изменен объект обложения налогом на добычу полезных ископаемых по ним - налог будет взиматься с объема добытых полезных ископаемых, ставки выражены в МРП за единицу объема. Увеличена ставка рентного налога на экспорт угля с 2,1% до 4,7% (частично перенесена налоговая нагрузки в связи с отменой налога на сверхприбыль по твердым полезных ископаемым), устранены спорные моменты в связи с применением коэффициента баррелизации и операциями, совершенными в иностранной валюте.