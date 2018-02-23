В Мангистауской области зафиксировано 4 новых случая бешенства домашних животных

4 новых случая заражения бешенством домашнего скота зафиксировано в Мангистауской области. Таким образом, в регионе от болезни погибло уже 9 голов, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

География очагов пополнилась городом Жанаозень, Мунайлинским районом и поселком Шетпе. По словам специалистов в течение месяца решится вопрос с выплатой компенсации владельцам скота. Правда, сумма пока не определена. Размер будет зависеть от возраста, веса, вида и даже пола животного. Эти вопросы предстоит решить комиссии. В нее войдут специалисты местных акиматов, отделов сельского хозяйства, ветеринары и члены республиканского эпизоодического отряда. Что касается новых четырех случаев, то это только верблюды.

"На этой неделе у нас 4 новых случая заражения. Всего в области - 9 случаев. 8 - это верблюды и одна лошадь. Компенсация будет выплачена только владельцам домашнего скота. Сумма будет зависеть от рыночной стоимости животного. Чем быстрее будут собраны все необходимые документы, тем быстрее получат деньги. Выплата компенсации будет производиться за счет республиканского бюджета", - сказал нач.отдела эпизоотической безопасности Управления ветеринарии Мангистауской области Камбар Мумунов.

Отмечу, первый случай гибели скота произошел в селе Жармыш. По заверениям местных жителей за полгода бешенство якобы погубило 40 голов. Но результаты отобранных проб показали, что заболевание сразило лишь двух верблюдов. Остальные погибли по другим причинам. Еще 3 случая были зафиксированы в Каракиянском районе. Таким образом, на сегодня от бешенства погибло уже 9 голов скота.

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