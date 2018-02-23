Положена ли Вам выплата по потере работы?
Эту информацию Вы можете получить, не выходя из дома, через запущенный сервис на сайте Государственного фонда социального страхования www.gfss.kz. Для этого достаточно ввести свой ИИН, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.
Справочно:
Выплаты по потере работы назначаются от 1 до 6 месяцев в зависимости от продолжительности уплаты социальных отчислений. Для получения выплаты необходимо зарегистрироваться в качестве безработного в Центре занятости населения и там же подать заявление на выплаты.
23 февраля 2018, 06:49
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4905510-66c01e8d7fc3f22b7f8054bea9762908
Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com