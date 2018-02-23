Положена ли Вам выплата по потере работы?

Эту информацию Вы можете получить, не выходя из дома, через запущенный сервис на сайте Государственного фонда социального страхования www.gfss.kz. Для этого достаточно ввести свой ИИН, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

Справочно:

Выплаты по потере работы назначаются от 1 до 6 месяцев в зависимости от продолжительности уплаты социальных отчислений. Для получения выплаты необходимо зарегистрироваться в качестве безработного в Центре занятости населения и там же подать заявление на выплаты.