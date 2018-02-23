В Караганде в детской одежде кыргызского производства нашли формальдегид

В Караганде в детской одежде нашли яд. Формальдегид скрывался в пеленках, распашонках, кофточках кыргызского производства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

Специалисты департамента охраны общественного здоровья обошли с проверками все крупные торговые точки города. Ядовитые вещи нашли как на стихийных рынках, так и в магазинах. Товар изъят. Продавцы оштрафованы на почти 200 миллионов тенге. Санитарные врачи советуют при покупке одежды спрашивать в магазине сертификат соответствия качества и обращать внимание на состав и маркировку товаров. А еще лучше вещь понюхать. Так как на вид формальдегид бесцветен, но его выдает резкий запах.

- В детской одежде производства Кыргызстан обнаружено превышение формальдегида. А так же несоответствие по гидроскопичности и использованию материала, что представляет серьезную опасность для здоровья детей. Большая часть продукции была завезена с рынков городов Алматы и Бишкек. Формальдегид - это яд. Он может впитываться в организм человека и приводить к негативным последствиям, - сказал зам. начальника Департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области Юрий Залыгин.

Фото: moyaidea.ru