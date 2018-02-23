Сколько заработал ФК «Астана» в евросезоне-2017/18

«Астана» завершила выступление в еврокубках сезона-2017/18, сообщает Sports.kz.

Казахстанская команда уступила португальскому «Спортингу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы — 2:3.

Напомним, первая игра в Астане также завершилась поражением подопечных Станимира Стоилова — 1:3. «Астана» стала первым отечественным клубом, которому удалось выйти в плей-офф еврокубков.

По итогам этого сезона «Астана» заработала 8,18 миллиона евро. Перед стартом группового этапа Лиги Европы баланс «Астаны» уже составлял 6,18 миллиона евро: 3 миллиона — за вылет в квалификации плей-офф Лиги Чемпионов, 2,6 миллиона — за участие в группе Лиги Европы, 260 тысяч — за непопадание в групповой этап Лиги чемпионов и 320 тысяч за выступление во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов (выплаты солидарности за участие в третьем отборочном раунде в данном случае не предусмотрены). Три победы и ничья в группе позволили казахстанскому клубу пополнить бюджет еще на 1,2 миллиона евро (ничья на этой стадии турнира оценивается в 120 тысяч евро, победа — в 360 тысяч евро). Наконец, как участник 1/16 финала Лиги Европы «Астана» заработала 500 тысяч евро, а выход из группы со второго места принес ей еще 300 тысяч. Окончательная сумма заработанных денег будет озвучена в конце сезона, когда к текущей цифре будут добавлены дополнительные выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

Фото: www.fca.kz