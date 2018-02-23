Названы цены билетов на реванш Головкин — Альварес

Стало известно, во сколько болельщикам обойдется просмотр реванша Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 5 мая, сообщает Sports.kz.

Билеты поступят в продажу 27 февраля и будут доступны в следующих ценовых категориях: 300 долларов (96 000 тенге), 500 долларов (160 000 тенге), 700 долларов (224 000 тенге), 800 долларов (256 000 тенге), 1 500 долларов (480 000 тенге), 2 000 долларов (640 000 тенге), 2 500 долларов (800 000 тенге) и 5 000 долларов (1 600 000 тенге).

Отметим, что аналогичные цены были и на первый бой, который состоялся 16 сентября, также на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Фото: SPORTS.KZ