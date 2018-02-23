Казахстанка стала промежуточным лидером на ОИ-2018 по фигурному катанию
23 февраля 2018, 08:36
За короткую программу наша спортсменка получила оценку 58.82.
На зимних Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея) проходят выступления фигуристок в произвольной программе, сообщает Sports.kz.
Под седьмым номером на лед вышла казахстанка Элизабет Турсынбаева, открывавшая вторую разминочную группу. По итогам своего выступления в произвольной программе Элизабет получила 118.30 баллов (177.12 баллов в сумме двух программ) и стала промежуточным лидером.
Однако, выступления сильнейших участниц состязания еще впереди. Напомним, что за короткую программу наша спортсменка получила оценку 58.82, став 15-й. Ранее в произвольную программу не смогла пробиться другая казахстанка Айза Мамбекова.
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Фото: SPORTS.KZ
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