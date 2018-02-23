В Кокшетау спасли ребенка, родившегося без пищевода

Сразу после рождения младенцу провели несколько сложных операций, в полгода ему создадут искусственный пищевод.

Хирурги в Кокшетау спасли ребенка, который родился с редкой патологией — полным отсутствием пищевода,передает Sputnik Казахстан.

Мальчик родился 14 декабря в Акмолинском областном перинатальном центре с диагнозом "врожденный порок развития желудочно-кишечного тракта, атрезия пищевода, с трахеопищеводным свищем, пневмония, надпочечниковая недостаточность".

Младенца немедленно доставили в отделение реанимации Акмолинской областной детской больницы. В тот же день ребенок попал на операционный стол, за его жизнь боролись работники хирургического отделения.

Мальчику провели несколько операций: перевязку трахеопищеводного свища, пластику пищевода, наложили искусственные стомы для кормления и другие.

По словам заместителя главного врача по хирургии Нурлана Тусупбекова, ребенка выписали домой, в шесть месяцев его госпитализируют в Национальный научный центр материнства и детства в Астана, где ему проведут операцию по созданию искусственного пищевода.

Фото: soha.vn