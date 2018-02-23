Алматинец хотел покончить с собой, проиграв в подпольном казино больше 200 тысяч долларов

Лудомания. Так психиатры называют патологическую склонность к азартным играм. А еще они отмечают, что сегодня в Казахстане обращение к специалистам по лечению от игровой зависимости, обретает массовый характер. Один из обратившихся за помощью – алматинец Бекзат, который попросил не называть его фамилию. Молодой человек проиграл в общей сложности более 200 тысяч долларов, сообщает Zakon.kz.

Когда он осознал всю тяжесть ситуации, в которой оказался, его навязчиво стали посещать суицидальные мысли. На вопрос о том, почему, по его мнению, на сегодняшний день лудомания у нас столь распространена, Бекзат ответил, что все из-за подпольного игрового бизнеса, который, несмотря на запрет на законодательном уровне, в Казахстане активно развивается.

«Когда я осознал, что произошло, у меня пропал интерес ко всему вокруг. Я остался совсем один. Приходили мысли о суициде. Я не виноват в том, что я болен. И это действительно болезнь, такая же, как рак, сахарный диабет, болезнь не выбирают. Я признал, что да, я болен и стал предпринимать действия. Стал просить о помощи. Одному справиться с этой болезнью невозможно», - говорит Бекзат.

В Казахстане, как известно, с 2016 года вся деятельность, связанная с азартными играми, может осуществляться только в двух географических районах – это город Щучинск и город Капшагай. Тем не менее, по словам бывшего игромана, испытать удачу в Алматы можно в любом продуктовом магазине, автоматы встречаются на каждом шагу. Жёсткое наказание, прописанное в Уголовном Кодексе, предпринимателей не останавливает. К лудомании можно отнести и патологическую тягу делать ставки в букмекерских конторах, коих в Алматы немалое количество. Ставки, по мнению специалистов, также относятся к разряду азартных игр, а потому они уверены, что деятельность букмекерских контор требует более строгого контроля со стороны государства.

«За незаконно установленные автоматы с денежным выигрышем, Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде штрафа до двух тысяч МРП – это четыре млн 800 тысяч тенге, или до двух лет лишения свободы. Один автомат хозяину ежедневно приносит от 40 до 100 тысяч тенге, в зависимости от расположения. Если, например, он установлен на базаре, где народу, как известно, много - там больше прибыли», - говорит заместитель руководителя Управления государственных доходов по Медеускому району Куаныш Туменбаев.

Сам же автомат обойдётся примерно в 300 тысяч тенге. А вот сосчитать, сколько потеряет азартный человек играя на этих машинах – сложно. И речь не только о так называемых одноруких бандитах. Это и подпольные казино, в которых люди играют в карты на деньги, а еще - онлайн-игры.

Особо стоит отметить то, что в ситуации с зависимыми от игр людьми - лудоманами, их родные, сами того не желая, усугубляют болезнь своего близкого. Узнав о долгах и кредитах, проигранных в казино или за карточным столом, они бросаются на помощь – выплачивают все долги. Психологи призывают не делать этого, ведь человек не избавится от зависимости, не прочувствовав всю ответственность.

«Важно применить принцип «жёсткой любви». Заключается он в том, что нужно отвечать увязшему в долгах родному человеку – да, я тебя люблю, но за тебя долги отдавать не буду. Я тебя люблю, но спасать тебя - вытаскивать из милиции или разговаривать с коллекторами, я не буду», - говорит руководитель программы «Работа с созависимыми родственниками» Бекет Тажикенов.

Помимо того, что лечение от лудомании затратно психологически, как для самого игромана, так и для его близких, немалой является цена лечения и в денежном эквиваленте. Сегодня стоимость услуги реабилитации - от 15-ти до 360-ти тысяч тенге за один сеанс. Как не стать жертвой губительного интереса, и в каких случаях игры уже не игрушки, а тяжелая болезнь? Как заметить, что азарт близкого человека переходит грани разумного и пора что-то делать? Об этом и не только расскажет корреспондент итоговой программы «Аналитика» Шолпан Елеусизова. Смотрите специальный репортаж «Губительный интерес» на Первом канале Евразия в воскресенье, в 20.00!

Фото: my-ivanovo.ru