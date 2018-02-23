В Астане за уборкой снега следят более 3 тысяч камер

Центр мониторинга и оперативного реагирования Астаны стал следить за качеством уборки снега в городе. Мониторинг работы коммунальных служб ведется в онлайн-режиме при помощи городской системы видеонаблюдения, передает официальный сайт столичного акимата, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Около 3000 камер отслеживают, как убирают городские дороги, территории возле подъездов жилых домов, внутридомовые подъезды и детские площадки.

При выявлении неочищенных территорий операторы Центра мониторинга направляют туда снегоуборочные машины и рабочих.

Стоит отметить, что для обеспечения комфорта жителей коммунальными службами города уборка снега в городе ведется в круглосуточном режиме.

По информации ТОО «Астана Тазалық», накануне на очистку города от снега вышло 300 дорожных рабочих и было задействовано 256 единиц спецтехники. С начала зимы из трех районов столицы на полигоны вывезено 2 421 266 кубометров снега.

Акимат Астаны напоминает, что по всем жилищно-коммунальным вопросам, в том числе по уборке снега, можно круглосуточно обращаться в Центр мониторинга и оперативного реагирования Астаны, позвонив в call-центр на номер 109.

Вместе с тем акимат Астаны напоминает, что на неубранный снег на придомовой территории необходимо обратиться в КСК вашего дома (управляющую компанию).

Фото: astana.gov.kz